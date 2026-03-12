Everardo Padrón informa sobre modernización en Monclova

El dirigente sindical Everardo Padrón informó que continúan los trabajos de mejora en el Centro Recreativo de Monclova, propiedad de los trabajadores de la educación de la Región Centro, donde se ha realizado una inversión superior a los 50 millones de pesos para modernizar sus instalaciones y ofrecer espacios de mayor calidad para las familias del gremio.

Explicó que dentro de las obras realizadas se encuentra una renovación prácticamente total del complejo, en la que se construyeron dos pequeños estadios de softbol con pasto sintético, además de la instalación de cuatro canchas de pádel completamente equipadas para fomentar la actividad deportiva entre los agremiados.

Asimismo, señaló que también se habilitaron dos canchas de fútbol con pasto sintético y se llevó a cabo una remodelación integral del área de albercas, con el objetivo de mejorar las condiciones de recreación y convivencia para los trabajadores de la educación y sus familias.

Padrón destacó que con estas acciones el centro recreativo se consolida como un espacio de primer nivel para el esparcimiento del magisterio en la región, al contar ahora con instalaciones modernas y adecuadas para la práctica deportiva y la convivencia familiar.