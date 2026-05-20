Ayuntamiento de Monclova realiza operativo de limpieza y desazolve

El Ayuntamiento de Monclova realizó un operativo integral de limpieza, desazolve y ampliación en el Camino Antiguo a Hermanas, beneficiando de manera directa a más de 350 familias del sector norte de la ciudad.

Como parte de las acciones, cuadrillas municipales recolectaron un total de 448 toneladas de basura, escombro y maleza acumulada, lo que permitió recuperar espacios más limpios y ordenados para los habitantes de la zona.

El operativo tuvo como objetivo mejorar la movilidad vehicular y peatonal, además de fortalecer las medidas preventivas contra el dengue mediante la eliminación de posibles criaderos del mosquito transmisor.

Durante las labores se intervino aproximadamente un kilómetro de vialidad, mejorando las condiciones de circulación y seguridad para automovilistas y peatones que diariamente utilizan esta vía de comunicación.

Asimismo, personal municipal llevó a cabo trabajos de desazolve en drenes y cauces pluviales, con la finalidad de prevenir encharcamientos y disminuir riesgos ante la próxima temporada de lluvias.

Las colonias beneficiadas con estas acciones fueron FESTE, Villas del Norte, Granjas del Río y Moritas, donde las autoridades mantienen de manera permanente trabajos de limpieza y mantenimiento urbano.

El Gobierno Municipal señaló que estas acciones forman parte de los programas permanentes de saneamiento, prevención y mejoramiento urbano que buscan brindar entornos más seguros, limpios y saludables para la población monclovense.