Carlos García Vega informa sobre perforación de pozos en Sabinas: mejora el abasto de agua

SABINAS, COAH.- Buenos pronósticos se tienen en la perforación de nuevos pozos para extraer agua y fortalecer el abasto del vital líquido a las familias del Municipio de Sabinas, informó el gerente general de SIMARC, Carlos García Vega.

El funcionario señaló que en el Pozo III de la colonia Flores Magón ya se alcanzaron 50 metros de profundidad, donde fueron encontrados dos veneros de agua, por lo que continuarán con la perforación para alcanzar una mayor disponibilidad del recurso en ese sector.

Avances en la perforación de pozos

En el pozo ubicado en El Mezquite, agregó, los trabajos llevan 35 metros de profundidad, mientras que en estos días se mantiene una coordinación con autoridades estatales, regionales y municipales para avanzar en las acciones encaminadas a mejorar el suministro.

García Vega destacó que los pozos de la colonia Flores Magón fueron inaugurados en 1951 y durante 75 años han sido altamente benévolos y productivos para los habitantes de Sabinas.

Sin embargo, externó que, actualmente el consumo de agua alcanzó los niveles de disponibilidad, por lo que se unen esfuerzos entre el gobernador del estado ingeniero Manolo Jiménez Salinas y el Sistema Intermunicipal de Aguas Región Carbonífera para resolver esta situación.

Zonas afectadas por la falta de agua

Explicó que entre las zonas con mayor afectación por la falta de agua se encuentran la colonia Flores Magón, Centenario, Zona Centro, parte de la colonia Sarabia, Del Valle, Chapultepec y Lázaro Cárdenas, debido a que los niveles de los pozos existentes disminuyeron considerablemente.

Añadió que el pasado lunes en dicha área, fue necesario suspender el fluido en los pozos hasta en cinco ocasiones, situación que provocó el desabasto en la línea y bajas presiones en las partes altas, pero esto se debió a rehabilitaciones realizadas en el Pozo 2 de la Flores Magón, acción que, afirmó, evitó que la complicación fuera mayor.