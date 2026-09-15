Utilizarán 80 kilos de pirotecnia en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Ochenta kilos de pirotecnia serán utilizados durante el espectáculo de fuegos artificiales en el Grito de Independencia 2026 en Múzquiz, con una duración estimada de siete a ocho minutos, informó el director de Protección Civil Municipal, ingeniero Víctor Guajardo Loo.

El funcionario señaló que, de acuerdo con el pronóstico del tiempo, se prevé la presencia de algo de viento durante la noche, por lo que personal de la dependencia permanecerá atento al momento del encendido del espectáculo pirotécnico.

Guajardo Loo destacó que se mantendrá vigilancia durante el desarrollo de la actividad, a fin de atender cualquier situación que pudiera presentarse durante la noche del festejo patrio de este martes 15 de septiembre.

Acciones de la autoridad

Como parte de las medidas preventivas, Protección Civil recomendó a la ciudadanía respetar las vallas que fueron colocadas sobre la calle Hidalgo, entre Zaragoza y Santa Rosa.

El funcionario indicó que las vallas delimitarán el área destinada para el espectáculo, por lo que pidió a los asistentes mantenerse en los espacios establecidos y atender las indicaciones del personal de seguridad y Protección Civil.

Detalles confirmados

Finalmente, recomendó a la población concentrarse en la plaza Miguel Hidalgo para observar el espectáculo de fuegos pirotécnicos que iluminará el cielo durante el desarrollo del Grito de la Independencia de México.