PRONNIF Coahuila interviene en conflicto familiar que afecta a menores

La PRONNIF mantendrá bajo seguimiento a tres menores involucrados en un conflicto familiar que derivó en denuncias por agresiones entre adultos, al advertir que las disputas están exponiendo a los niños a un entorno de violencia psicológica.

Martha Herrera Ramírez, subprocuradora de la PRONNIF, informó que un día antes se presentó ante el Ministerio Público una denuncia por presuntas agresiones entre la abuela y el padre de los menores, luego de los enfrentamientos registrados entre integrantes de la familia.

Informó que durante la intervención que se realizó el pasado lunes con familiares de los menores no se detectaron indicios de violencia física directa en contra de los niños por parte de sus progenitores.

Explicó que se trata de un conflicto familiar que tiene varios años y que, de acuerdo con la valoración de la dependencia, ha terminado por involucrar a los menores. "Es un conflicto familiar que data de muchos años, que lamentablemente permea en este caso a los niños, y que incluso se usan a los niños como elemento para coaccionar o para molestar", afirmó.

Ante esta situación, la PRONNIF recomendó a todos los integrantes de la familia acudir a terapia y establecer límites para evitar que las diferencias entre los adultos afecten a los menores.

Indicó que la Procuraduría canalizó a los integrantes de la familia a atención psicológica, aunque el seguimiento requiere de la voluntad de los involucrados. Parte de las indicaciones dirigidas a los padres fue establecer límites con sus familiares; en este caso, el padre optó por recurrir a la Fiscalía para atender las agresiones y solicitar la intervención de la autoridad correspondiente.

La subprocuradora explicó que será el Ministerio Público el encargado de determinar si existen elementos para investigar algún delito, mientras que la PRONNIF concentrará sus acciones en garantizar que los menores no sean expuestos a situaciones que puedan vulnerar sus derechos. "Por nuestra parte es nada más el seguimiento a los niños, vamos a estar de cerca con sus necesidades, y ver que no se pongan en riesgo precisamente derivados de estos conflictos familiares", indicó.

Herrera advirtió que, si las confrontaciones persisten, la dependencia podría evaluar nuevas medidas de protección, debido a que aunque las agresiones no sean dirigidas directamente contra los menores, éstos resultan afectados de manera indirecta.