Emprendedores locales se reúnen en el Mercadito San Valentín de Coahuila

Con el objetivo de impulsar el talento local y fortalecer la economía de los pequeños negocios, la Dirección de Arte y Cultura invita a la ciudadanía al Mercadito Emprendedor edición San Valentín.

La directora de Arte y Cultura, Marisol Larara, informó que hasta el momento se han registrado 50 emprendedores, quienes ocuparán el mismo número de espacios destinados a la venta de artículos relacionados con el arte, la cultura y la temática del Día de San Valentín.

El evento se llevará a cabo el viernes 13 de febrero de 2026, en un horario de 4:00 de la tarde a 9:00 de la noche, teniendo como sede la Plaza Aldama, a un costado del Museo Coahuila y Texas.

Además de la venta de productos y artículos elaborados por emprendedores locales, el mercadito contará con activaciones culturales, música en vivo, DJ y área de comida, ofreciendo un ambiente familiar y festivo para quienes deseen celebrar el mes del amor y la amistad apoyando el consumo local.

La funcionaria destacó que se busca que estos mercaditos se realicen de manera quincenal como una iniciativa para impulsar proyectos locales, activar el espacio público y fortalecer la economía de los emprendedores, brindándoles un punto de encuentro directo con la ciudadanía.

Asimismo, reiteró la invitación a quienes estén interesados en participar como expositores en futuras ediciones a comunicarse a través de las redes oficiales del área organizadora, ya que el cupo es limitado.

El Mercadito Emprendedor edición San Valentín busca consolidarse como un punto de reunión donde el arte, la cultura, el comercio y la participación ciudadana se unen para dar vida al corazón de la ciudad.