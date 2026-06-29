Monclova: Mercadito Mejora ofrece productos básicos a familias

MONCLOVA, COAH.- Con el propósito de fortalecer la economía de las familias, el alcalde Carlos Villarreal Pérez puso en marcha el programa Mercadito Mejora en Casa Meced, donde cientos de habitantes del sector oriente accedieron a productos de la canasta básica a precios accesibles.

El edil destacó que esta estrategia se desarrolla en coordinación con Mejora Coahuila, encabezada por Gabriel Elizondo Pérez, y con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, con el objetivo de acercar apoyos que contribuyan al ahorro familiar.

Informó que el programa operará de manera permanente los lunes en Casa Meced, los miércoles en el CEDIF Sur y los viernes en el CEDIF Norte, en un horario de 9:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, para beneficiar al mayor número posible de ciudadanos.

"Esto es para la economía de las familias, para ahorrarnos unos pesos y poderlos gastar en otras necesidades que tengamos en nuestro hogar", expresó el alcalde.

Durante el arranque también participaron brigadas de distintas dependencias estatales y municipales, entre ellas ICATEC, personal del sector Salud y de la Secretaría del Trabajo, que brindaron diversos servicios gratuitos a la población.

Villarreal Pérez agradeció el respaldo del equipo de Mejora Coahuila y de las instituciones participantes, al señalar que el trabajo coordinado busca generar beneficios directos para las familias de Monclova y de la Región Centro-Desierto.