Accidente carretero en Múzquiz deja varios lesionados

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un fuerte accidente carretero se registró la noche del domingo en el tramo Múzquiz-Boquillas del Carmen, donde dos camionetas colisionaron y dejaron varias personas lesionadas en dirección al Río Sabinas.

El percance movilizó a cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad, cuyos elementos acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria a los involucrados y coordinar las labores de auxilio.

De acuerdo con los primeros reportes, en el accidente se vieron involucradas una camioneta Chevrolet cabina y media y una Ford Lobo doble cabina de reciente modelo.

Versiones preliminares señalan que la Ford Lobo era tripulada presuntamente por un ex alcalde de Múzquiz de nombre Cipriano N quien resultó ileso.

Tras recibir el reporte, elementos policiacos y personal de la Cruz Roja Mexicana se desplazaron al sitio para atender a los lesionados y evaluar las circunstancias en que ocurrió la colisión.

Los cuerpos de emergencia permanecieron en el área realizando diligencias, mientras elementos de la Policía Civil de Coahuila recabaron información sobre el accidente.