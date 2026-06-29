Óscar Ríos Ramírez supervisa trabajos de drenaje en San Juan de Sabinas

NUEVA ROSITA, COAH.- El alcalde de San Juan de Sabinas, Óscar Ríos Ramírez, supervisó los trabajos de atención a reportes de drenaje en la colonia Nueva Imagen y aseguró que su administración mantendrá recorridos permanentes en todos los sectores del municipio para atender de manera directa las necesidades de la población.

El Presidente Municipal informó que las brigadas de trabajo, maquinaria y personal de distintas dependencias continuarán desplegándose en colonias y comunidades para dar respuesta a reportes relacionados con drenaje, bacheo, alumbrado público y otros servicios.

Señaló que esta estrategia busca ofrecer soluciones oportunas en el lugar donde se presentan las problemáticas, además de fortalecer el contacto directo con la ciudadanía para conocer de primera mano sus inquietudes.

"Así es como estamos trabajando y así vamos a seguir: en las colonias, escuchando a nuestra gente y resolviendo los problemas. La mejor forma de gobernar es estando cerca de las familias y respondiendo con hechos. Ese ha sido el llamado de nuestro gobernador Manolo Jiménez y es el compromiso que asumimos todos los días con las y los habitantes de San Juan de Sabinas", expresó.

Durante su visita a la colonia Nueva Imagen, Ríos Ramírez constató el avance de las labores realizadas en la red de drenaje y dialogó con vecinos del sector para dar seguimiento a diversos reportes ciudadanos.

El Alcalde destacó que la presencia constante de las autoridades en las colonias permite identificar con mayor rapidez las necesidades de cada sector y agilizar la atención de los servicios públicos.

Indicó que los recorridos continuarán de manera permanente en todo el municipio, priorizando las solicitudes ciudadanas y las necesidades más urgentes de cada comunidad.

Ríos Ramírez afirmó que su administración mantendrá una política de cercanía con la población, con el propósito de fortalecer la confianza ciudadana mediante acciones y resultados visibles.