Vence al cáncer y vuelve a luchar

Hace 15 años venció el cáncer de mama. Hoy, con un nuevo diagnóstico de metástasis, Odilia Valdés enfrenta otra vez la enfermedad con esperanza, aferrada a su tratamiento médico, la fe y el respaldo de su familia y amigas.

En diciembre se cumplirán 15 años de su primera batalla contra el cáncer, pero justo cuando se acercaba ese aniversario recibió nuevamente el diagnóstico. Sin embargo, a pesar de la noticia, Odilia mantiene la confianza en que el tratamiento volverá a dar resultados.

"Precisamente a los 15 años me volvieron a diagnosticar, ahorita tengo metástasis, pero estoy con tratamiento y pidiéndole a Dios que, así como funcionó hace 15 años, pues va a funcionar".

Su experiencia la ha llevado a insistir en que la prevención no debe limitarse a las campañas de octubre ni a una fecha conmemorativa, al considerar que las mujeres deben estar atentas a cualquier cambio en su cuerpo y acudir al médico ante la primera señal de alerta.

"Cada quien presentamos diferentes síntomas, entonces, al primer síntoma que sintamos diferente de nuestro cuerpo, de nuestra mama, pues que acudan inmediatamente y que se chequen".

Aunque reconoce la dificultad emocional que implica enfrentar la enfermedad, sobre todo por los efectos de la quimioterapia y la caída del cabello, busca compartir su experiencia para que otras pacientes no tengan que atravesar solas ese proceso.

"Yo no quiero que pasen por lo que yo pasé", afirmó al llamar a las mujeres, así como a sus familiares, a informarse y prestar atención a cualquier señal que pudiera requerir una valoración médica.

Hoy, mientras recibe un nuevo tratamiento, Odilia procura mantener su vida activa y aprovechar el tiempo con las personas que la rodean, agradece las muestras de apoyo, las oraciones y la solidaridad de quienes se han enterado de su situación.