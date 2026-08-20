Mía Barajas celebra su cumpleaños y escucha por primera vez

A sus 9 años, Mía Nicole Barajas Torres recibió el regalo que su familia esperaba desde que tenía apenas 2: escuchar por primera vez.

Originaria de Sabinas, Coahuila, la niña celebró su cumpleaños durante el evento de Encendido de Implantes Cocleares, donde recibió el dispositivo que le permitirá comenzar a descubrir el mundo a través de los sonidos.

Su padre, Josué Barajas, relató que desde que Mía tenía 2 años conocían la necesidad del implante coclear, pero durante años el costo de la intervención hizo que el procedimiento pareciera lejano. La familia tuvo que esperar, pero mantuvo la esperanza de que algún día Mía pudiera escuchar.

El momento llegó en medio de un festejo preparado para ella. Rodeada de familiares y de quienes la acompañaron durante este proceso, Mía celebró sus 9 años con pastel y velas.

El acto fue encabezado por Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Coahuila, quien encendió una vela como parte de la celebración por el acceso de la niña al implante coclear. Después de soplar la vela llegó el momento que todos esperaban: Mía escuchó por primera vez.

Para su familia, no fue un cumpleaños más. Fue el día en que, a los 9 años, la niña comenzó una nueva etapa en la que podrá conocer el mundo también a través de los sonidos.

Josué Barajas explicó que él tiene la custodia de Mía y que, para acceder al apoyo, inició un proceso ante una jueza, quien posteriormente lo ayudó a establecer contacto con Liliana Salinas. "Ya gracias a Dios se dio lo del implante", expresó.

La familia recordó que desde los 2 años de edad de Mía buscaban una alternativa, pero el costo de las operaciones había representado una dificultad para concretar el procedimiento. Ahora, a los 9 años, Mía pudo celebrar su cumpleaños con un momento que su familia había esperado durante años: escuchar.