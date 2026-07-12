Habitantes de Chinameca denuncian brote de aguas negras: SIMAS responde

Habitantes de la ampliación Chinameca denunciaron que desde hace varios años padecen el brote de aguas negras en el cruce de las calles Manila e Internacional, una problemática que ha sido reportada desde hace tiempo a SIMAS, pero no se ha resuelto.

Vecinos señalaron que las lluvias registradas durante las últimas semanas evidenciaron la problemática en la red de drenaje, ante el brote de aguas negras que invadieron patios y se filtraron al interior de los domicilios.

Miguel Ángel Gómez, vecino del sector, mencionó que la problemática se presenta incluso cuando las lluvias se registran en otras partes de la ciudad, esto debido a que la colonia se encuentra en la parte baja donde llega toda el agua de las lluvias.

Señaló que en muchas ocasiones se ha reportado el problema a SIMAS, por lo que envía a las cuadrillas para realizar trabajos de desazolve, pero esto solo es una solución temporal, ya que el drenaje vuelve a colapsar. "Van, destapan y el agua vuelve a correr, pero pasan dos o tres meses y estamos igual", así lo comentó.

Señaló que el brote de aguas negras comenzó a afectar la estructura de las casas, al filtrarse incluso por las bardas, debido a la presión generada por el drenaje sanitario que se encuentra saturado.

Los vecinos del sector consideran que el origen del problema es la insuficiente capacidad de la red sanitaria instalada hace varios años, cuando la colonia contaba con una población menor. Además de las inundaciones, los vecinos denunciaron los malos olores generados por las aguas residuales, sobre todo con las altas temperaturas lo que afecta su calidad de vida y genera problemas gastrointestinales.

"No podemos ni prender el abanico porque el olor entra a las casas. Es muy fuerte y preocupa por la salud de quienes vivimos aquí, sobre todo de los niños".

Los vecinos hicieron un llamado a SIMAS y a las autoridades municipales para que atiendan de manera definitiva la problemática mediante una obra de rehabilitación del drenaje, al considerar que los trabajos de mantenimiento realizados hasta ahora no han resuelto el problema de fondo.