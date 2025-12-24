Fiscalía General del Estado se aparta del caso Edgar Abdel en Saltillo

El delegado de la Fiscalía General del Estado en la región Centro, Miguel Ángel Medina, aclaró que dicha delegación no participa ni participará en el procedimiento legal relacionado con el ex agente del Ministerio Público Edgar Abdel, luego de que recientemente se mencionara en juzgados la posibilidad de una salida alterna o mediación en este caso.

Medina explicó que la Fiscalía Centro se mantiene completamente ajena al proceso debido a un conflicto de intereses, ya que el señalado fue ex empleado de esta delegación, situación que impide cualquier intervención directa por parte del personal local.

Precisó que el asunto es atendido de manera directa por el área de Asuntos Internos o la Contraloría Interna, con sede en la ciudad de Saltillo, instancia que tiene plena competencia para dar seguimiento al caso. Incluso, señaló que el Ministerio Público que participó en diligencias recientes pertenece también a personal de la capital del estado.

"Nosotros no intervenimos en este tema porque existiría un conflicto de intereses. Por esa razón, todo el procedimiento lo está manejando directamente Saltillo", enfatizó el delegado.

Finalmente, Miguel Ángel Medina reiteró que cualquier posible mediación o salida alterna deberá llevarse a cabo en Saltillo, ya que el abogado involucrado forma parte de la delegación Centro, lo que refuerza la necesidad de mantener la imparcialidad y transparencia del proceso.