Fiscalía de Coahuila investiga desapariciones en Monclova y Castaños

El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Centro, Miguel Ángel Medina, informó que se mantienen atentos ante los reportes que circularon en redes sociales durante el fin de semana sobre la presunta desaparición de dos personas en los municipios de Monclova y Castaños.

El funcionario señaló que, debido al fin de semana largo, ha existido una ligera demora en el flujo de la información, pero aseguró que se está trabajando para esclarecer los hechos.

A pesar de que las fichas de búsqueda ya fueron emitidas de manera oficial por la Fiscalía como parte de sus obligaciones de actuación inmediata, Medina aclaró que, hasta el momento de la entrevista, no se habían presentado denuncias formales por parte de los familiares de las víctimas. El delegado enfatizó la importancia de este paso legal, ya que la denuncia es el requisito fundamental para activar todos los protocolos y movilizar el personal necesario en las labores de rastreo.

Respecto a las circunstancias de las desapariciones, el delegado pidió cautela y evitar especulaciones. Mencionó que, en casos aislados reportados anteriormente, algunas ausencias han resultado ser de carácter voluntario, donde las personas se retiran por decisión propia y regresan días después. No obstante, reiteró que la autoridad no descarta ninguna línea de investigación y mantiene un acercamiento constante con las familias para brindarles el apoyo necesario.

Finalmente, el funcionario destacó que este tipo de incidentes no son comunes en la región y que el número de denuncias por desaparición se mantiene bajo. Al ser cuestionado sobre posibles cambios dentro de su delegación, Medina se limitó a responder que permanecen pendientes de cualquier instrucción superior, enfocándose por ahora en mantener la vigilancia y la seguridad en la zona.