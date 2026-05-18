Denuncian abusos de financieras en Monclova: Miguel Ángel Reyna

El vocero del Foro de Abogados, Miguel Ángel Reyna Adams, denunció la proliferación de presuntos abusos por parte de financieras en la región, al señalar que actualmente lleva entre seis y ocho casos contra este tipo de empresas y particulares por prácticas irregulares.

Explicó que una de las problemáticas más frecuentes es la venta de pagarés ya liquidados, lo que provoca que personas que ya saldaron sus deudas enfrenten nuevas demandas por cantidades mucho mayores.

Citó como ejemplo el caso de una mujer que solicitó un préstamo de 8 mil pesos, el cual ya había pagado, pero ahora enfrenta una demanda por hasta 50 mil pesos al no haber recuperado el documento.

El litigante advirtió que existen decenas de financieras operando en Monclova y municipios cercanos como Castaños, Frontera y San Buenaventura, por lo que pidió a las autoridades investigar su legalidad, identificar a sus propietarios y verificar que estén debidamente constituidas.

Asimismo, alertó sobre esquemas en los que los usuarios firman múltiples documentos sin claridad, lo que puede derivar en deudas impagables, descuentos excesivos vía nómina o incluso embargos, afectando principalmente a personas en situación económica vulnerable.

Reyna Adams también señaló que algunas de estas prácticas podrían constituir delitos como fraude, usura o estafa, sin embargo, lamentó que en algunos casos las denuncias no prosperan al considerarse asuntos de carácter civil.

Finalmente, hizo un llamado a autoridades municipales, estatales y federales para reforzar la vigilancia sobre estas financieras y evitar que continúen operando en perjuicio de la ciudadanía.