Monclova conmemora a Miguel Hidalgo en su 215 aniversario luctuoso

Autoridades municipales realizaron una Guardia de Honor y colocaron una ofrenda floral para conmemorar el 215 aniversario luctuoso de Miguel Hidalgo y Costilla, destacando el papel histórico que tuvo Monclova durante la lucha por la Independencia de México.

Jesús Guajardo de los Santos, director del Archivo Municipal, explicó que la ciudad guarda un vínculo especial con el movimiento insurgente, ya que, tras la emboscada de Acatita de Baján, Miguel Hidalgo y otros líderes fueron trasladados como prisioneros a lo que hoy es el Museo Coahuila y Texas. "Para Monclova tiene un significado especial, porque después de la emboscada en Baján fueron capturados los insurgentes y alrededor de 900 prisioneros fueron traídos a lo que hoy es el Museo Coahuila y Texas, que entonces funcionaba como hospital militar", explicó.

Recordó que posteriormente los principales líderes insurgentes, entre ellos Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama y Mariano Jiménez, fueron trasladados a Chihuahua, donde enfrentaron un juicio, fueron fusilados y posteriormente decapitados.

Guajardo de los Santos señaló que a la ceremonia asistieron regidores, directores municipales, integrantes del Cabildo y elementos de la Policía Municipal.

El acto cívico se llevó a cabo en el monumento a Miguel Hidalgo, ubicado en el Museo Coahuila y Texas, donde se montó una guardia de honor y se depositó una ofrenda floral.

Indicó que la ceremonia fue organizada por la Dirección de Educación Municipal, encabezada por Clara ..., como parte del calendario de conmemoraciones cívicas que impulsa la administración municipal.

Añadió que, además de las fechas nacionales, el Ayuntamiento también preserva la memoria de personajes y acontecimientos que forman parte de la historia local, con el propósito de fortalecer la identidad histórica de Monclova.