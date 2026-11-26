Monclova contará con cinco villas navideñas como parte de los atractivos de Villamagia 2026, espacios temáticos que serán instalados por departamentos municipales y planteles educativos en la Plaza Principal para ofrecer nuevas opciones de convivencia familiar durante diciembre.

Mavi Sosa Rubio, presidenta del DIF Monclova, informó que los preparativos avanzan para el arranque oficial de las actividades, programado para este domingo, cuando también se presentarán diversas atracciones para los visitantes.

Explicó que el DIF trabaja en la instalación de su propia villa, con la temática de Candyland, inspirada en una fábrica de dulces.

Durante el fin de semana se incorporarán otros espacios elaborados por Bienestar Animal y algunas universidades que se sumaron a la iniciativa.

En total serán cinco villas, cada una con una ambientación diferente. Entre las temáticas contempladas se encuentran el Grinch, la galleta de jengibre, Santa Claus y los duendes, además de la correspondiente al DIF.

Sosa Rubio señaló que el propósito es aprovechar todo el perímetro de la Plaza Principal para distribuir las actividades y crear espacios donde niñas, niños y adultos puedan recorrer las instalaciones, convivir y tomarse fotografías.

Adelantó que entre las atracciones también estará un carrusel, que llegó recientemente a la ciudad y formará parte de las opciones recreativas para los asistentes.

La apertura de Villamagia será este domingo a partir de las 17:30 horas. La jornada incluirá distintas sorpresas y actividades, el encendido del pino navideño, un espectáculo de pirotecnia y, para cerrar la tarde, la presentación de las Guerreras K-pop.