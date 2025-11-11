Cabildo de Monclova avanza en convenio IMSS para mil 500 empleados

El Cabildo de Monclova avanza en el convenio con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para afiliar a mil 500 empleados; esperan solo un decreto del Congreso del Estado para formalizar este proceso.

El secretario del Ayuntamiento, Alberto Medina, informó que el Cabildo también autorizó el cambio de sede de la próxima sesión solemne, la cual se desarrollará el próximo 14 de noviembre en la Escuela Secundaria No. 39, ubicada en la colonia Estancias, con motivo de su 45º aniversario.

El objetivo de celebrar esta sesión solemne directamente en las instalaciones de la institución educativa, donde se rendirá homenaje a su trayectoria académica y a las generaciones que han formado parte de su historia.

Además, durante la sesión se dio seguimiento al punto de acuerdo referente al convenio con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con el propósito de que el personal de la Presidencia Municipal pueda contar con servicios médicos de calidad.

Medina explicó que uno de los puntos aprobados contempla solicitar al Congreso del Estado la emisión de un decreto que permita revisar el tema de las participaciones federales, requisito necesario que solicita el IMSS para formalizar el convenio.

"Este paso es indispensable para poder afiliar a más de mil 500 trabajadores municipales a los servicios del IMSS. Con la autorización del Cabildo y una vez que el Congreso emita el decreto, estaremos en condiciones de firmar el convenio", precisó.

El funcionario agregó que actualmente las condiciones están dadas y solo resta trabajar de la mano con el Gobierno del Estado en los detalles técnicos para concretar el acuerdo, lo que representará un importante avance en materia de bienestar laboral y salud para los empleados municipales.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Monclova reafirma su compromiso con la educación, la salud y la mejora de las condiciones laborales de su personal, fortaleciendo la coordinación con las instituciones estatales y federales.