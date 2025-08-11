Ministerio Público solicita prisión preventiva para Elian N en caso de homicidio

De 18 a 35 años en prisión podría enfrentar Elian N de comprobarse su responsabilidad en el homicidio de Luis Fernando Escobedo Calvillo, debido a que el caso está calificado por el uso de arma blanca, informó el Ministerio Público durante la audiencia celebrada este lunes.

La autoridad solicitó al juez imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y justificada, argumentando que, de otorgarle una menos restrictiva, el imputado podría evadir la justicia al conocer la alta penalidad que implica el delito.

"Es una pena muy alta, por eso existe el riesgo procesal de sustracción de la acción penal", señaló el representante del Ministerio Público.

En la audiencia, se expuso que inicialmente Elian N proporcionó el domicilio de sus padres, pero después lo cambió por el de un lugar donde apenas llevaba dos meses viviendo, sin conocer con exactitud la dirección.

Asimismo, se indicó que el imputado intentó ocultar el arma blanca que presuntamente utilizaría para cometer el homicidio, dejándola en un mueble dentro de la vivienda de sus padres, ubicada frente al lugar de los hechos. También se mencionó que trató de huir cuando elementos policiacos acudieron para detenerlo.

Por estos antecedentes, el Ministerio Público solicitó su permanencia en prisión preventiva para proteger a testigos, salvaguardar a la comunidad y garantizar justicia a las víctimas indirectas, hasta que se retome la audiencia y se resuelva nuevamente sobre las medidas cautelares.