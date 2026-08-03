Gabriel Elizondo inicia encuentros para construir agenda legislativa en Coahuila

Saltillo, Coah.– El senador de la República, Gabriel Elizondo Pérez, inició una serie de encuentros con integrantes de la sociedad para construir una agenda legislativa basada en las propuestas y necesidades de las y los coahuilenses.

Asimismo, emprende un trabajo coordinado para fortalecer las políticas públicas que impulsa el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Por lo anterior, el senador informó que durante los próximos meses recorrerá colonias, barrios y ejidos de todo Coahuila, donde sostendrá reuniones con vecinos, organismos de la sociedad civil, cámaras empresariales, profesionistas y académicos, así como representantes de distintos sectores, con el propósito de escuchar sus inquietudes y convertirlas en iniciativas de ley o puntos de acuerdo que presentará en el Senado de la República durante el próximo periodo ordinario de sesiones, que inicia en septiembre.

Fue en la colonia Guayulera, en Saltillo, donde Gabriel Elizondo encabezó uno de los primeros encuentros con integrantes de la sociedad civil organizada, reiterando que la agenda legislativa debe construirse desde el territorio y con la participación de la comunidad.

"Queremos que esta agenda legislativa nazca de las ideas y propuestas de nuestra gente. Vamos a escuchar a todos los sectores para llevar al Senado iniciativas que realmente beneficien a Coahuila y fortalezcan el rumbo que hoy vive nuestro estado", expresó.

Gabriel Elizondo destacó que entre los principales temas que han planteado los ciudadanos se encuentran la salud, el agua, la vivienda, así como el desarrollo económico.

Finalmente, reiteró que en las próximas semanas estará recorriendo las cinco regiones de Coahuila, donde además se instalarán los Semilleros Legislativos, los cuales contarán con la participación de la comunidad educativa y permitirán mantener, de la mano de la ciudadanía, un diálogo cercano con toda la población para consolidar una agenda legislativa responsable, participativa y construida con el sentir de las y los coahuilenses.