Alcalde de Monclova supervisa tecnología de seguridad en la ciudad

Monclova, Coah.- Como parte de las acciones para reforzar el Modelo de Seguridad impulsado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, el alcalde Carlos Villarreal inspeccionó la operación de los Puntos Violeta instalados en Monclova. Durante el recorrido por la ciudad, también revisó las unidades móviles instaladas en la Feria de Monclova 2025, con el objetivo de fortalecer la atención y respuesta ante emergencias.

Los Puntos Violeta están equipados con cámaras 360° y sistemas de reconocimiento facial, cuentan con botón de pánico e interfón de enlace directo con el C2. Esta interconectividad permite que, al activarse una alerta, se realice una conexión inmediata para el envío de unidades de seguridad al lugar.

Durante el recorrido, el alcalde constató también la operación del punto fijo ubicado en la Plaza Juárez, Colonia El Pueblo, así como del punto móvil en la Torre de Control, en el cruce de los bulevares San José y Revolución (Las Torres).

El edil resaltó que estos espacios forman parte de una estrategia integral de prevención y respuesta rápida: "gracias al respaldo del gobernador Manolo Jiménez, hoy Monclova cuenta con tecnología avanzada que permite actuar de inmediato ante cualquier situación de riesgo, protegiendo especialmente a nuestras mujeres y familias", expresó el alcalde.

Actualmente, Monclova cuenta con ocho Puntos Violeta móviles y varios fijos. El primero fue instalado en el DIF Monclova, y se proyecta alcanzar un total de 28 puntos operativos durante este 2025, distribuidos en toda la ciudad.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir trabajando en unidad con el Gobierno del Estado y las corporaciones de seguridad federales, estatales y municipales, fortaleciendo la prevención, la protección y la tranquilidad de las familias monclovenses.