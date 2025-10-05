Blindan el bulevar Harold R. Pape con 70 nuevas cámaras de videovigilancia, con ello la seguridad en Monclova se refuerza, para dar continuidad a la instalación de esta nueva tecnología en la ciudad.

En esta primera etapa se contempla la colocación de 450 cámaras en puntos estratégicos de la ciudad, con la meta de alcanzar 900 equipos operativos para el año 2027.

El director del Centro de Comando y Control (C2), Jorge Garza, detalló que las cámaras ya operan en tramos clave del bulevar Harold R. Pape, desde la calle Matamoros hasta la Avenida Nogal, pasando por Ecuador, De la Fuente, Venustiano Carranza, Avenida Monterrey, Benito Juárez y Ejército Mexicano, cubriendo zonas como la colonia Las Granjas y el monumento a Harold Pape, en el sector Brisa.

El proyecto incluye además la modernización de patrullas, la implementación de radiofrecuencia digital, botones de pánico, sistemas GPS para unidades policiacas, así como la instalación de torres y trailas de videovigilancia, todo con el propósito de fortalecer la coordinación operativa y mejorar los tiempos de respuesta ante emergencias.

"Estas cámaras han permitido detectar vehículos a exceso de velocidad, accidentes viales y conductores que se pasan el semáforo en rojo. La actualización del sistema ha sido rápida, y ya se han logrado emitir infracciones con mayor eficiencia", señaló el funcionario.

Asimismo, destacó la coordinación con el director de Seguridad Pública, Gabriel Santos Martínez, lo que ha permitido una atención operativa más ágil y efectiva.

"Estamos trabajando en equipo con la policía municipal, siguiendo la instrucción del alcalde Carlos Villarreal Pérez: que el ciudadano sea atendido de inmediato", afirmó.

Garza agregó que la red de videovigilancia es una herramienta fundamental de apoyo al estado de fuerza, diseñada para proteger a la población y disuadir conductas delictivas, consolidando a Monclova como una de las ciudades con mayor avance tecnológico en materia de seguridad dentro de la región Centro de Coahuila.