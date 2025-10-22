Monclova incorpora drones de última tecnología para seguridad

El municipio de Monclova se prepara para incorporar drones de última tecnología como parte del plan de equipamiento y modernización de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, con el objetivo de reforzar la vigilancia, ahora área en toda la ciudad y sus ejidos.

El regidor de Seguridad Pública, Eleuterio López, dio a conocer que este proyecto forma parte de los planes de fortalecimiento operativo impulsados por la actual administración.

"Vienen temas de drones que ya traemos en mente, forman parte del nuevo equipo de trabajo para las corporaciones y permitirán dar mayor seguridad, incluso en zonas donde es difícil ingresar", explicó.

Aunque aún no se ha determinado el número exacto de drones que serán adquiridos, López adelantó que se trata de modelos distintos, adaptados a las necesidades específicas de cada municipio dentro de la región.

"Hay zonas donde los equipos tienen más uso, como Candela, el área rural o las brechas cercanas a Monclova. En cada caso se evaluará el modelo más útil y resistente según las condiciones del terreno", precisó.

El regidor destacó que Monclova requiere tecnología de primera para responder a las exigencias en materia de seguridad, y que el uso de drones será un refuerzo estratégico para la vigilancia preventiva y la respuesta rápida ante emergencias.

El proyecto se enmarca dentro del programa de equipamiento tecnológico para las corporaciones de seguridad, con el que se busca mejorar la capacidad operativa, reducir los tiempos de reacción y brindar mayor tranquilidad a los ciudadanos.