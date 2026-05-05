Escuela secundaria de Nueva Rosita celebra triunfo de porristas

NUEVA ROSITA, COAH.- El director de la Escuela Secundaria Agustín Boone Flores, el profesor Andrés Alejandro Alvarado López, informó que la banda de guerra del plantel participaría en un concurso nacional a celebrarse los últimos días de mayo en la ciudad de Torreón. Los alumnos permanecieron ensayando posterior al desfile, como parte de su preparación para el certamen.

Alvarado López explicó que la banda competiría contra agrupaciones de distintos puntos del estado en un evento de categoría libre. Destacó el esfuerzo de los estudiantes y de los padres de familia, quienes asumieron gastos importantes en vestuarios y logística. Señaló que las madres de familia realizaban diversas actividades y gestionaban apoyos con funcionarios y empresarios para costear el viaje.

El director aprovechó para invitar a la comunidad a sumarse al respaldo de los jóvenes. Indicó que la participación estaba programada alrededor del 29 y 30 de mayo en Torreón, y reiteró que cualquier aportación sería de gran ayuda para que los estudiantes acudieran al evento en las mejores condiciones.

Además, dio a conocer que el equipo de porristas "Halcones" de la misma institución regresó recientemente con el primer lugar obtenido en un evento realizado en la región Laguna. El logro se sumó a los triunfos que la secundaria cosechó en distintas disciplinas durante el ciclo escolar.

Finalmente, Andrés Alejandro Alvarado López agradeció a los padres de familia y reconoció el apoyo de Oscar Ríos, quien mantuvo al plantel con cuadrillas de limpieza. Atribuyó el buen estado de la institución a la comunicación constante con el alcalde y a la disposición del Ayuntamiento para colaborar con la escuela.