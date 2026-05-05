Hugo Berdejo preside Toma de Protesta en Melchor Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Autoridades militares y municipales atestiguaron la Toma de Protesta de Bandera de Jóvenes del Servicio Militar Nacional Clase 2007, quienes realizan el Primer Escalón del SMN teniendo como sede las instalaciones del 14 Regimiento de Caballería Motorizado.

El anfitrión de dicho acontecimiento fue el Coronel Estado Mayor Hugo Horacio Berdejo Salcedo, Comandante del Décimo Cuarto Regimiento en esta base.

Durante el desarrollo de la ceremonia, los presentes participaron en los honores al lábaro patrio además de entonar el Glorioso Himno Nacional Mexicano.

Acto seguido, el coronel se dirigió a los presentes, destacando que, el 5 de mayo de 1862, el General Zaragoza informó al Presidente Benito Juárez "Hoy las armas nacionales se han cubierto de gloria", hace 164 años en heroísmo del Ejército, su capacidad organizativa y estratégica, escribieron una de las páginas más brillantes de la historia nacional, al derrotar al Ejército Francés en los fuertes de Loretto y Guadalupe de la ciudad de Puebla.

La instrucción del General Zaragoza a sus soldados se cumplió con éxito y, al pie de la letra, pelearon por un objetivo sagrado, por la patria, por ello, externó, hoy recordamos con orgullo esa batalla, "hoy recordemos a los héroes que en ella participaron puesto que el 5 de mayo es el símbolo de que la libertad de un pueblo heroico no puede ser vencida, el ejemplo de nuestro ejército y de los milicianos que nos apoyaron, demuestran que la unidad y una estrategia adecuada son capaces de superar cualquier obstáculo", mencionó.

"Desde aquella fecha histórica, otras generaciones de mexicanos han librado batallas fundamentales para que tengamos hoy un país libre e independiente", precisó.

El coronel mencionó "En la actualidad tenemos nuevos desafíos, hoy son otras las batallas, somos una nación soberana en la que impera el respeto a la ley y a las instituciones, a la libertad de expresión y a la voluntad de los ciudadanos, somos una nación unida, vigorosa y empeñada en construir una sociedad más justa, más equitativa y más próspera, en donde todos puedan expresar libremente sus ideas dentro del marco legal y sin atentar contra los derechos de los demás".

Argumentó que, en el México de hoy, el respeto a nuestra Constitución, a las Leyes y a las Instituciones, es el principio básico que garantiza la estabilidad y paz social que mucho le ha costado a la sociedad mexicana conseguir, por ello, no se debe permitir el quebranto a las leyes y a las instituciones, la violencia no tiene cabida, nadie puede pasar por encima de la ley ni atentar contra las reglas básicas de la convivencia Social.

Al dirigirse a los 46 jóvenes Soldados del SMN entre ellos 4 mujeres voluntarias, precisó que, la mejor forma de honrar la memoria de quienes lucharon con valentía y honor en defensa de la patria, es trabajar y estudiar intensamente para consolidar un México de leyes, de instituciones y de oportunidades para todos.

"Estamos seguros que, ustedes sabrán ampliar las conquistas que nos ha legado el sacrificio de miles de mexicanas y mexicanos ejemplares, -jóvenes estoy seguro que ustedes sabrán honrar, el compromiso que hoy contraen con la patria-, tenemos confianza que en su actuar cotidiano desde este momento y en el futuro, aplicarán los conocimientos, los principios y virtudes que aquí aprenden, al servicio de nuestra patria y sociedad en general", acto seguido, se llevó a cabo la toma de protesta.

Fue el joven Braulio Delgado Colunga, quien dio lectura al mensaje en representación del personal del Servicio Militar Nacional que se encuentran cumpliendo con sus obligaciones en dicho centro de adiestramiento, no sin antes agradecer ser el portador de dicho discurso.

Destacó que, en este día trascendental el sentir al jurar fidelidad y refrendar la obligación patriótica de México, los enorgullece de la gran responsabilidad que representa pertenecer a las filas del Glorioso Ejército Mexicano.

"Aquí observamos que la vida castrense exige la disposición por parte de nosotros para poder adoptar una identidad como militar, por ello hoy es el momento para reflexionar y sentir de manera vibrante, la protesta ante la Bandera Nacional como soldados del SMN, dejar a un lado los prejuicios y llenarse de patriotismo, abrazando las obligaciones militares, la patria que los vio nacer y que espera el más claro sacrificio para glorificar su nombre".

"Siendo ciudadanos de bien, hagamos que nuestras familias se sientan orgullosas de nosotros, seamos ejemplo de nuestros hermanos con nuestros actos, puesto que hoy, es día de gritar con el corazón en la mano, nuestro juramento, adquirimos un compromiso con la patria y la sociedad mexicana, comprometámonos con nuestro país, nuestras familias, nuestros soldados hermanos y, busquemos cada quien la disposición y el deseo de formar parte de la sociedad mexicana como mujeres y hombres de bien".

Delgado Colunga, dijo -Recordemos en cada sesión de adiestramiento, este compromiso, con el único fin de estar prestos y adiestrados para servir a los intereses de esta nación, la cual ha sabido sobreponerse a cada una de las adversidades que a lo largo de nuestra historia se ha presentado-.

Por lo anterior, externó, los invito, a que nos unamos a este llamado y deber patriótico, para nuestro crecimiento como personas, para el agradecimiento de nuestras familias, nuestra sociedad y de nuestro país México.