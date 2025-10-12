Seguridad Pública avanza con GPS en patrullas para mayor control

Cinco patrullas de Seguridad Pública ya cuentan con GPS, como parte de un plan piloto que permitirá evaluar su funcionamiento y eficiencia. La meta es que para finales de octubre al menos 15 patrullas por turno estén equipadas con dichos equipos, y para noviembre todas las unidades de la corporación —alrededor de 40 por turno— cuenten con este sistema.

El regidor de Seguridad Pública, Eleuterio López, informó lo anterior, al tiempo que dio a conocer que el objetivo es optimizar la operación de los elementos y fortalecer las estrategias de seguridad en la ciudad.

"El propósito es tener un mayor control y conocimiento sobre los recorridos de las unidades, saber en qué zonas están trabajando y garantizar que sus movimientos respondan a una estrategia bien definida", señaló López.

Añadió que la instalación de los GPS permitirá mejorar la coordinación desde el Centro de Control y Comando (C2), lo que no solo fortalecerá la planeación operativa, sino también la seguridad de los propios elementos en caso de presentarse alguna situación de riesgo.

"Estamos haciendo esta implementación como una prueba que nos permita proyectar a futuro una corporación más eficiente, que trabaje con base en resultados y estrategias planeadas, no improvisadas. Todos los días buscamos reforzar la seguridad de las familias monclovenses", destacó el regidor.

Con esta modernización tecnológica, el municipio avanza en la profesionalización de su cuerpo policiaco, apostando por una mayor eficiencia en los recorridos, tiempos de respuesta y cobertura de vigilancia en beneficio de la ciudadanía.