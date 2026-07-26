Revive Cabalgata paso histórico de Villa

La XII Edición del Armisticio Ruta Dorada Francisco Villa arribó a Estación Barroterán con la coronación de Naomi I y un gran rodeo-baile, evento que reunió a cabalgantes y familias para preservar las tradiciones históricas de la región.

En representación de la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez asistió la regidora Maricela García Méndez, quien participó en las actividades conmemorativas desarrolladas durante el paso de la cabalgata.

Los organizadores destacaron que la celebración permitió fortalecer las tradiciones y fomentar la convivencia familiar, uno de los principales objetivos de esta representación histórica que cada año reúne a participantes de distintos municipios.

La historia detrás de la cabalgata

La edición XII de la Cabalgata del Armisticio Ruta Dorada inició en la comunidad de Obayos, municipio de Escobedo, en un evento encabezado por el profesor Fernando Rivera Medina, quien entregó las riendas de la cabalgata a Mauricio Ríos para dar continuidad a esta tradición.

La recreación histórica recuerda el recorrido realizado por Francisco Villa, quien, acompañado por aproximadamente 450 cabalgantes, recorrió cerca de 500 kilómetros entre el 20 y el 25 de julio de 1920.

Detalles del recorrido

La ruta ingresó a la Región Carbonífera por Obayos, hizo una escala en San José de Aura y se abasteció de provisiones en la comunidad de Estación Barroterán.

De acuerdo con la reseña histórica, durante la madrugada del 26 de julio de 1920, Francisco Villa arribó a la entonces recién nombrada Villa de Sabinas, donde estableció su cuartel en la residencia del comerciante norteamericano Lucio Lamar, inmueble que actualmente alberga el museo de la ciudad.