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Coahuila

Choca auto con moto y deja un lesionado

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana atendieron a Jesús N. y lo trasladaron al Hospital General para su atención médica.

Por Teresa Muñoz - 26 julio, 2026 - 08:50 p.m.
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      Un motociclista resultó lesionado luego de verse involucrado en un accidente vial registrado al exterior del parque recreativo La Cascada, donde fue impactado por un automóvil.

      El lesionado fue identificado como Jesús N., con domicilio en la calle Varita, de la colonia El Colorín, quien circulaba a bordo de su motocicleta cuando un vehículo presuntamente lo embistió.

      Tras el reporte del percance, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio para brindarle los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron al Hospital General para recibir atención médica.

      Acciones de la autoridad

      Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos, realizar el peritaje correspondiente y controlar la circulación en la zona.

      En el sitio fue detenida Soraida N., de 40 años de edad, con domicilio en la calle Morelos, de la colonia El Alto, quien fue señalada como presunta responsable del accidente.

      Investigación en curso

      Las autoridades competentes quedaron a cargo de las investigaciones para determinar las causas del percance y deslindar responsabilidades conforme a la ley.

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