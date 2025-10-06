Denuncia de ex trabajador de AHMSA por modificaciones en contrato colectivo

Raymundo Ortiz, ex trabajador de AHMSA, denunció que modificaciones realizadas al contrato colectivo de trabajo le han privado, a él y a otros empleados, de millones de pesos que les correspondían por intereses acumulados y pagos por antigüedad.

De acuerdo con Ortiz, el contrato original establecía un pago del 39% anual por cada año de servicio, lo que, para él, equivaldría a 2 millones de pesos por tres años, más intereses, sumando un total aproximado de 4 millones 340 mil pesos. Sin embargo, asegura que en una asamblea de 2021 se modificó el artículo 141, reduciendo la tasa al 4% anual, lo que reduce su derecho a solo 240 mil pesos por tres años.

"Con esta modificación, la empresa se ahorra 2 millones 100 mil pesos por trabajador", señaló Ortiz, quien afirmó que este ajuste afectó a aproximadamente 50 obreros en condiciones similares.

Ortiz comparó su caso con el de otros trabajadores que recibían un 4% mensual por año, y aseguró que, tras las modificaciones, la cantidad final se redujo de 4 millones 880 mil pesos a 2 millones 240 mil pesos, generando un ahorro de 2 millones 640 mil pesos para la empresa.

El ex trabajador indicó que la promesa de AHMSA de pagar los adeudos antes de una supuesta quiebra nunca se cumplió, por lo que él y otros afectados se encuentran actualmente exigiendo el pago completo de acuerdo con los términos originales del contrato.

Ortiz expresó su frustración: "Esto demuestra que la quiebra ya estaba programada, porque la empresa nos dijo que nos pagaría a un año y no cumplió".

La disputa pone de relieve la compleja situación laboral y contractual dentro de AHMSA, donde trabajadores señalan recortes en pagos previamente pactados y posibles irregularidades en asambleas que modificaron beneficios previamente acordados.