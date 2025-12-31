Monclova: Amador Garza anuncia descuentos en impuesto predial

A partir del próximo 2 de enero, todas las ventanillas de Catastro en la Presidencia Municipal estarán abiertas para dar inicio a las campañas de incentivos y descuentos en el pago del impuesto predial, que se aplicarán durante los meses de enero, febrero y marzo.

Amador Garza, director de Ingresos, dio a conocer que desde los primeros días del año se ofrecerá atención amplia y continua, iniciando a las 7 de la mañana y concluyendo hasta que sea atendido el último contribuyente, con el objetivo de agilizar los trámites y reducir los tiempos de espera ante la alta afluencia que se espera.

Detalló que el horario de atención de lunes a viernes será de 7:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, mientras que los sábados se brindará servicio de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

Como parte de las acciones para mejorar el servicio, se instalarán módulos de atención en la planta baja de la Presidencia Municipal, especialmente diseñados para adultos mayores y personas con dificultades para subir al segundo piso, donde tradicionalmente se ubican las ventanillas de Catastro.

En estos espacios se contará con sillas, mesas y un coffee break, a fin de ofrecer una atención más cómoda y eficiente.

Asimismo, a partir del 2 de enero se habilitarán más de seis módulos en distintos puntos de la ciudad, los cuales operarán de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde. Estos estarán ubicados en SIMAS, CEDIF Norte y Sur, Gutiérrez Sidermex y Soriana Anáhuac, con el propósito de acercar el servicio a la ciudadanía.

El Ayuntamiento se declaró listo para iniciar el 2026 con todas las ventanillas abiertas, incentivos atractivos y la motivación adicional de una rifa, buscando incentivar la participación de más de 40 mil contribuyentes y fortalecer la captación del impuesto predial desde el arranque del año.