CANACO Monclova organiza la Gran Expo Auto 2025 del 1 al 5 de diciembre

La Cámara Nacional de Comercio en Monclova realiza por primera vez la Gran Expo Auto 2025, un evento que reunirá del 1 al 5 de diciembre a las agencias automotrices instaladas en la ciudad, con el objetivo de fortalecer a una industria que ha tenido un gran crecimiento en los últimos años.

El día de ayer arrancó de manera oficial la expo que se desarrollará durante toda la semana en la Plaza CANACO, donde las diferentes agencias exhibirán sus modelos más recientes y ofrecerán información directa a los consumidores.

El presidente de la CANACO Monclova, Óscar Mario Medina Martínez, destacó que este será el primer evento automotriz organizado por la cámara, con la participación de cerca de 17 agencias.

"Anteriormente hemos realizado eventos en los que invitamos a las agencias, y participan una o dos dentro de las ferias de comercio u otros, en esta ocasión es un evento exclusivo para ellos y se contará con el apoyo de la mayoría de ellas".

El representante del sector comercial informó que este evento surge como respuesta al dinamismo que ha demostrado el ramo automotriz durante los últimos años, con la llegada de nuevas agencias a la localidad, tanto asiáticas, europeas y americanas, que han visto en Monclova un mercado para su crecimiento.

"En Monclova, en los últimos años, se ha incrementado el número de agencias que han llegado a la localidad y puede que vengan más, porque hay una o dos marcas que están queriendo instalarse".

Se señaló que a pesar de las dificultades económicas que existen en la región por el tema de AHMSA, la ciudad mantiene un comportamiento comercial sólido, lo que genera el interés de instalarse en la región.

Se pensó en el mes de diciembre, debido a que en esta temporada hay muchas personas que deciden cambiar de vehículo y es el momento preciso para que las agencias muestren sus unidades.

¿Qué agencias participan en la Gran Expo Auto 2025?

La Gran Expo Auto 2025 contará con la participación de 17 agencias automotrices que exhibirán sus últimos modelos y ofrecerán promociones especiales para los asistentes. Este evento se convierte en una plataforma clave para que los consumidores conozcan las novedades del sector.

Detalles sobre la Gran Expo Auto 2025 en Monclova

El evento se llevará a cabo del 1 al 5 de diciembre en la Plaza CANACO, donde se espera una gran afluencia de visitantes interesados en adquirir vehículos nuevos. La CANACO Monclova busca así impulsar la economía local y fortalecer la presencia de las agencias en la región.