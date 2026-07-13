AHMSA avanza en subasta de activos: Juzgado confirma proceso en Monclova

Como parte del proceso para la venta de AHMSA, el síndico deberá dar a conocer las bases de la subasta a las partes involucradas y en un periodo de tres días, den a conocer si existe algún inconformidad con el mecanismo con el que se llevará a cabo la subasta.

Durante este lunes el Juzgado Segundo en Materia de Concursos Mercantiles, presentó el acuerdo tras recibir la documentación del síndico, con lo que se avanza en el proceso para la enajenación de AHMSA y MINOSA.

La resolución judicial establece que, una vez presentadas las bases para la venta de los activos de la siderúrgica, éstas deberán ser puestas en conocimiento de acreedores y demás participantes del concurso mercantil para que manifiesten lo que a su derecho convenga antes de continuar con las siguientes etapas del proceso.

Entre los puntos destacados del acuerdo, el juzgado informó que ya se cuenta con el listado de los trabajadores, documento indispensable para desarrollo del proceso por la naturaleza preferente de los créditos laborales.

La integración de este padrón permite identificar a los trabajadores que serán considerados dentro de la distribución de los recursos que eventualmente se obtengan mediante la venta de los activos de la empresa.

Asimismo, la autoridad judicial señaló que la designación de nuevos representantes legales de los trabajadores no será motivo para suspender o retrasar el concurso mercantil, por lo que las actuaciones continuarán conforme a los plazos y etapas definidos.

Con esta determinación, el juzgado busca evitar retrasos por los cambios de representación legal y mantener el avance del proceso hacia la definición final de las reglas que regirán la subasta de los activos de AHMSA.

La resolución representa un nuevo paso dentro del concurso mercantil de la acerera, cuyo objetivo es concretar la venta de bienes para generar recursos destinados al pago de trabajadores y demás acreedores reconocidos en el proceso.