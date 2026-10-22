Empresas en Monclova ajustan operaciones por nueva jornada laboral

Empresas y comercios de la región Centro comenzarán a ajustar sus operaciones ante los cambios previstos con la reducción de dos horas de la jornada laboral, con alternativas que van desde modificar los horarios de entrada y salida hasta contratar personal para cubrir las horas de trabajo.

Arturo Valdés Pérez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Monclova, señaló que a partir del mes de noviembre sostendrán reuniones con los socios del organismo para explicar la aplicación de la reforma y las opciones disponibles para cumplir con las nuevas disposiciones.

Valdés Pérez explicó que cada empresa deberá definir cómo reorganizar sus actividades de acuerdo con sus necesidades, ya sea mediante ajustes en los turnos o con la contratación de nuevos trabajadores para acatar la disposición de reducir dos horas de la jornada laboral de sus empleados. "Una es tratar de ajustarlos con los trabajadores, reducir el horario de entrada, salida. Otra es contratar personal nuevo para poder cubrir esas horas".

El dirigente comercial afirmó que la disposición es obligatoria y advirtió que los negocios que no la respeten podrían enfrentar sanciones. De acuerdo con el calendario que expuso, la reducción será gradual a partir de 2027, por lo que a partir del 1 de enero la jornada pasará a 46 horas por semana, con ajustes de 2 horas por año hasta llegar a una jornada de 40 horas en 2030.

El presidente de Canaco consideró que los cambios representan una carga adicional para los empresarios, quienes también deberán afrontar el próximo aumento salarial y las propuestas para ampliar el aguinaldo. "Puro cargo para el empresario y beneficios no vemos ni uno", expresó Valdés Pérez, al cuestionar las obligaciones que se han acumulado para los comerciantes establecidos y los contribuyentes.