Saltillo ahorra 18 millones con el programa aquí vamos gratis

SALTILLO, COAHUILA.- Gracias a la implementación de las rutas troncales del "Aquí Vamos Gratis", familias saltillenses han tenido un ahorro de 18 millones de pesos desde el inicio de su implementación el pasado 1 de octubre.

Esta cifra corresponde a un total de 1 millón 344 mil 936 traslados realizados al Primer Informe de Resultados, informó Víctor de la Rosa Molina, director del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible, IMMUS.

Recordó que este programa de transporte gratuito fue puesto en marcha gracias a la iniciativa del alcalde Javier Díaz González con el apoyo y respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

"Como lo ha mencionado nuestro alcalde en repetidas ocasiones, el dinero que se ahorran las familias en el transporte pueden utilizarlo en otro tipo de necesidades y mejorar así su calidad de vida", refirió Víctor de la Rosa.

¿Qué impacto ha tenido el programa aquí vamos gratis?

El programa social de transporte "Aquí Vamos Gratis" cuenta con 35 unidades, todas modelo 2025, que brindan a la ciudadanía una nueva experiencia de movilidad.

Tienen una capacidad para 77 pasajeros y cuentan con sistema GPS, cámaras exteriores e interiores, aire acondicionado, internet WiFi, equipo de seguridad y asientos ergonómicos.

Además, cuentan con rampa de acceso y espacios para personas con discapacidad, tableros electrónicos, iluminación LED y cinturones de seguridad.

Detalles sobre el transporte gratuito en saltillo

Las rutas troncales cubren de Oriente-Poniente, Poniente-Oriente, Norte-Sur y Sur-Norte, con 146 paradas por toda la ciudad y 74.6 kilómetros de recorrido, brindando cobertura en todos los sectores de la ciudad y beneficiando a las familias saltillenses.