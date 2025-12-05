Bloqueos en Coahuila: Tereso Medina alerta sobre riesgo laboral

SALTILLO, COAH.- Tereso Medina, líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Coahuila, alertó que los recientes bloqueos vinculados a la inconformidad por la Ley de Aguas han generado pérdidas millonarias en dólares y han puesto en riesgo la estabilidad laboral en diversos estados del país.

El dirigente sindical subrayó que la situación debe ser atendida "de inmediato" por el Gobierno Federal, pues los paros inesperados afectan a todos los sectores productivos. "Cuando un paro ocurre de manera intempestiva, todos pierden, trabajadores, empresas, gobiernos y comunidades", expresó.

Impacto de los bloqueos en la economía local

Sobre la postura del Gobierno Federal, que ha atribuido las movilizaciones a presuntos intereses del PRI y el PAN, y no una denuncia genuina de los trabajadores del campo al quitarles el derecho al agua, Medina consideró que se trata de una lectura equivocada e incluso una posible "cortina de humo" que pretende generar Morena. "No es así, sólo es una cortina de humo que Morena quiere hacer. Cuando escucho a algunos políticos de Morena buscar responsables y culpar irresponsablemente al llamado PRIAN, y asegurar que están detrás de las marchas de campesinos y del transporte, me quedo sorprendido", afirmó.

Reacciones de Tereso Medina ante la postura del Gobierno Federal

El líder de la CTM sostuvo que las protestas reflejan exigencias legítimas de los productores del campo, no una operación política de oposición. Además, advirtió que el creciente malestar social podría escalar. "Las inconformidades están creciendo a tal grado que ponen en riesgo la paz social y política de México", señaló.

Consecuencias de la inconformidad social en el campo

Medina hizo un llamado al partido en el poder a enfocarse en resolver el conflicto y no en buscar responsables, pues considera que la estabilidad del país se encuentra en riesgo. "Lejos de estar buscando culpables, Morena tiene que buscar soluciones. Como mexicano lo digo: preocupa, porque se les está yendo de las manos la estabilidad y la paz política y social de México. En eso, me parece que sí son responsables los del partido oficialista y el Gobierno Federal", concluyó.