Carlos Villarreal promueve la alfabetización inicial en Monclova

En un esfuerzo conjunto por fortalecer los cimientos educativos de la niñez coahuilense, el alcalde Carlos Villarreal participó en la Ceremonia de Alfabetización Inicial del programa "Reto Aprendo Lectura – Tipi Lector". El evento, realizado en las instalaciones de la Escuela Primaria El Socorro en Monclova, destacó la importancia de implementar herramientas pedagógicas innovadoras que garanticen que ningún estudiante se quede atrás en el proceso de comprensión lectora.

Durante la jornada, el edil estuvo acompañado por el secretario de Educación, Emanuel Garza Fishburn, así como por Angélica Nohemí Juárez, Subsecretaria de la SEP federal, Subsecretario de Educación, Hugo Lozano e Ignacio Castillo, Subsecretario de Vinculación y Servicios Educativos. La presencia de las autoridades de los distintos niveles de gobierno subraya el compromiso de Coahuila con la federalización de estrategias exitosas que buscan elevar los estándares de aprendizaje desde los primeros años de formación académica.

El programa "Tipi Lector" está diseñado específicamente para despertar el interés por los libros mediante ambientes de aprendizaje lúdicos y seguros. Al respecto, Hugo Lozano enfatizó que estas iniciativas no solo refuerzan la capacidad mecánica de leer, sino que desarrollan habilidades críticas de pensamiento y expresión que serán la base del éxito profesional y personal de las niñas y niños del estado. "Fortalecer la lectura desde la base es abrir las puertas a un futuro de mayores oportunidades", señaló el funcionario.

Finalmente, se reafirmó la voluntad de la administración estatal de continuar trabajando en equipo y "A Pasos de Gigante" para consolidar un sistema educativo de calidad superior. Con el respaldo del gobernador y la colaboración activa de docentes y padres de familia, Coahuila se posiciona a la vanguardia nacional en el combate al rezago educativo, asegurando que la educación siga siendo el motor principal del desarrollo en todas las regiones de la entidad.