San Juan de Sabinas: capacitación sobre el Gusano Barrenador para ganaderos

NUEVA ROSITA, COAH.- A manera de prevenir contagios en el ganado por el Gusano Barrenador, en el Municipio de San Juan de Sabinas se llevó a cabo una capacitación a ganaderos y ejidatarios por parte de la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado.

En la actividad también se involucró al Sector Salud para reforzar las medidas de prevención y atención sanitaria, asistiendo el regidor Ramiro Portales, en representación del alcalde, Oscar Ríos Ramírez.

El subsecretario de Desarrollo Rural en la Región Carbonífera, Diego Elguezabal Elguezabal, informó que ante la situación que se está viviendo en Coahuila, el Municipio y la SEDER decidieron brindar más información al respecto.

Recordó que, ya habían realizado esta capacitación cuando recién comenzó el problema, por lo que ahora el enfoque es reforzar la forma de prevenir y los procedimientos a seguir.

"Tenemos que checar todo el ganado de forma constante y en caso de detectar heridas, reportarlo ante la autoridad competente para actuar y controlar este hecho", señaló Elguezabal.

Explicó que la vigilancia permanente de los hatos es clave para evitar la propagación de la miasis causada por la larva de mosca.

Entre las medidas de prevención, se están proporcionando kits de limpieza a los ganaderos. Si se detecta alguna gusanera, se debe obtener una muestra del gusano para analizar y confirmar si se trata del Gusano Barrenador.

Posteriormente se procede a separar el animal, ponerlo en cuarentena y revisar el resto del ganado para iniciar la curación correspondiente del ganado afectado.

El subsecretario advirtió que se trata de un gusano que consume la carne del animal y también puede afectar a los humanos. El problema más grave es que la mosca deposita los huevecillos en las heridas, lo que hace muy difícil su control.

Por fortuna, añadió, no se han registrado casos de esta índole en la Región Carbonífera.