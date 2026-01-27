Botón de pánico salva vida tras accidente vial en Monclova

La oportuna activación de un botón de pánico permitió salvar la vida de un hombre que resultó lesionado en un accidente vial registrado en Monclova, al lograr que los cuerpos de emergencia arribaran al lugar en un tiempo aproximado de tres minutos.

El hecho ocurrió en el cruce de avenida Montessori y calle Álamo, donde un peatón presenció un accidente entre un vehículo y una motocicleta y de inmediato activó el dispositivo de emergencia.

Gracias a esta acción, el incidente fue detectado en tiempo real a través de las cámaras del C2, lo que permitió una respuesta inmediata.

Tras la alerta, operadores del centro de monitoreo dieron seguimiento puntual a la situación y solicitaron apoyo de manera inmediata, activando los protocolos de emergencia.

En cuestión de minutos arribaron paramédicos de la Cruz Roja y elementos de la Policía Municipal, quienes brindaron atención prehospitalaria al lesionado.

La rápida intervención, en un lapso de apenas tres minutos, evidenció la importancia de la coordinación entre tecnología, sistemas de videovigilancia y servicios de auxilio, lo que resultó determinante para preservar la vida del afectado.

Este hecho refuerza los objetivos del Modelo Coahuila de Seguridad, impulsado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, en el que la participación ciudadana juega un papel fundamental para fortalecer la seguridad y la capacidad de respuesta ante emergencias.

Autoridades destacaron que la inversión en tecnología y el uso responsable del botón de pánico en los Puntos Violeta permiten reducir los tiempos de reacción, salvar vidas y brindar mayor tranquilidad a las familias de Monclova.