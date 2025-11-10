Carlos Villarreal y Manolo Jiménez lanzan brigada registro civil en Monclova

Con el objetivo de acercar servicios prioritarios del registro civil a las familias monclovenses, el alcalde Carlos Villarreal se suma a la iniciativa del gobernador Manolo Jiménez. En coordinación con Catalina Labastida, directora estatal del Registro Civil, el Edil presentó la Brigada Especial del Registro Civil que se llevará a cabo los días 12 y 13 de noviembre en el Gimnasio "Milo Martínez" a partir de las 9:00 de la mañana. Durante las dos jornadas se prevé la realización de hasta 1000 trámites.

La información para realizar turnos y trámites es:

· Miércoles 12 de noviembre

? Aclaraciones 200 turnos; 50 pesos por trámite

? Inexistencias, 25 turnos; trámite gratuito

? Registros 25 turnos; trámite gratuito

· Jueves 13 de noviembre

? Expedición de Actas 500 turnos

? Acta del Estado, 20 pesos por trámite

? Acta de Otra Entidad, 40 pesos por trámite

? Inexistencias 25 turnos, trámite gratuito

? Registros 25 turnos, trámite gratuito.

¿Qué servicios ofrecerá la brigada?

Esta brigada realizada en coordinación con la estrategia Mejora Coahuila a cargo de Gabriel Elizondo, ofrece trámites a bajo costo y gratuitos, así como apoyo en procesos esenciales de identidad, con el fin de facilitar a la ciudadanía sus gestiones sin necesidad de trasladarse fuera de la ciudad.

El alcalde Carlos Villarreal destacó que estas acciones son posibles gracias al respaldo del gobernador Manolo Jiménez, subrayando que cuando se trabaja en equipo los resultados llegan directamente a las familias. "Nuestro compromiso es seguir acercando servicios a la gente. Con el apoyo del Gobierno del Estado y las distintas dependencias, facilitando trámites que dan identidad, certeza y tranquilidad a las familias monclovenses", señaló el edil.

¿Cuál es el impacto en la comunidad?

El Gobierno Municipal, en coordinación con el Gobierno del Estado, seguirá acercando programas que permitan brindar atención directa en territorio, facilitando la vida de las familias y fortaleciendo el acceso a servicios fundamentales y certeza jurídica.