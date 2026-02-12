Monclova busca atraer médicos especialistas: Carlos Villarreal presenta incentivos

Comparten incentivos y oportunidades que ofrece Monclova para atraer médicos especialistas al Hospital General de Zona No. 7 del IMSS; al menos en la región se requieren 25 con el objetivo de fortalecer los servicios de salud.

El alcalde Carlos Villarreal Pérez y el regidor de Salud, Max Elguezabal, acudieron a la ciudad de Torreón, donde sostuvieron un encuentro con el delegado del IMSS en Coahuila, Valeriano Ibáñez, así como con personal médico residente del Hospital General de Zona No. 16, para presentar los beneficios que se ofrecen a los especialistas interesados en laborar en Monclova.

Durante la reunión, se destacaron los incentivos económicos, apoyos para renta de vivienda, descuentos en comercios y restaurantes, facilidades en trámites de visa y convenios con hospitales privados, con el fin de que los médicos especialistas puedan también ejercer su actividad privada en la ciudad. "En Torreón compartí los incentivos y oportunidades que ofrece Monclova para que consideren nuestra ciudad al momento de elegir su plaza, fortaleciendo así los servicios de salud y contribuyendo al desarrollo personal y profesional de los especialistas", ex el alcalde.

Asimismo, Villarreal Pérez agradeció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas por impulsar la coordinación institucional con el IMSS. "En equipo, los tres órdenes de gobierno trabajamos para brindar una mejor atención a las familias de Monclova", señaló.

En una entrevista reciente, el regidor de Salud explicó que actualmente la Región Centro requiere entre 35 y 40 especialistas. Aunque se cuenta con una plantilla aproximada de 60 médicos, la meta es lograr la llegada de al menos 25 profesionistas para reforzar la atención en el HGZ No. 7. Entre las especialidades prioritarias se encuentran neurocirugía, angiología y cardiología intervencionista. Esta última cobra especial relevancia debido a que la Clínica 7 del IMSS cuenta con un área de hemodinamia, única en la Región Centro y al norte del estado. Las autoridades municipales reiteraron que la atracción de especialistas permitirá mejorar la atención médica en la región y responder a la demanda de servicios de salud de la población.