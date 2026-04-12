Comerciantes esperan recuperación de ventas con regreso a clases

El sector comercial registra una caída en sus ventas de hasta un 50 %, incluso en sectores en donde anteriormente no se sentía como el de alimentos, pero confían en que con el regreso a clases de este lunes las ventas se recuperen.

El ex presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Arturo Valdés Pérez, mencionó que en los últimos tres meses se registró una disminución considerable en las ventas, siendo las más bajas en muchos años.

Este fenómeno ha sido generalizado, impactando incluso sectores que anteriormente no lo resentían, lo que ha generado preocupación entre los comerciantes locales.

"Se han caído las ventas, todo el mundo se ha estado quejando, sabemos que por Semana Santa existe una disminución, que afecta incluso lo que es comida, que ellos como quiera siempre vendían, pero ahora también se están quejando".

El sector comercial confía en que con el regreso a clases que se dará a partir de este lunes, la actividad económica se reactive, y con esto se pueda incrementar hasta en un 30 % las ventas, aunque aún estarán por debajo de lo normal.

"Todo el mundo estamos esperando a que se reactive un poquito con la entrada a clases a partir de este lunes, en donde la economía se reactiva hasta un 30 %, entonces es la esperanza de todos".

Arturo Valdés señaló que, aunque se trata de una situación que se presenta a nivel nacional, en Monclova el impacto es mayor debido a factores locales como la crisis de la empresa Altos Hornos de México.