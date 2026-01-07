Carlos Villarreal Pérez lidera inversión de 100 millones en seguridad en Monclova

El alcalde Carlos Villarreal Pérez encabezó la primera sesión del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de este 2026, en la que se anunció la proyección de invertir 100 millones de pesos en materia de seguridad dentro del Plan de Inversión Prendamos Monclova.

Durante la reunión, se dio seguimiento a los acuerdos establecidos y se presentaron los proyectos contemplados para el presente año, con el objetivo de continuar fortaleciendo el Modelo de Seguridad Coahuila, que se impulsa de manera coordinada con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, tanto en Monclova como en la Región Centro Desierto.

En el encuentro participaron mandos de distintas corporaciones y dependencias, entre ellas la Fiscalía del Estado, Policía Estatal, Agencia de Investigación Criminal, Ejército Mexicano, Grupo de Reacción Centro, Comisión de Derechos Humanos, Protección Civil, Policía Municipal y áreas especializadas como el C2, Proximidad Social y la Policía Violeta.

En entrevista, el alcalde informó que el Plan de Inversión Prendamos Monclova será presentado en próximos días ante el Cabildo para su análisis y aprobación. "Estamos alineados con la estrategia del gobernador y con el compromiso de seguir haciendo nuestra parte, como lo hacen mis compañeros alcaldes y alcaldesas de la región, para mantener a Monclova como una ciudad segura", expresó.

Detalló que la inversión proyectada contempla los cuatro pilares del modelo de seguridad: fuerza, inteligencia, proximidad y prevención. Precisó que el monto destinado a este rubro será superior a los 100 millones de pesos, sin considerar sueldos y salarios del personal policial, los cuales representan una inversión adicional significativa.

Asimismo, se incluyen recursos para homologaciones salariales, la incorporación de nuevos policías y cadetes durante el segundo semestre del año, así como la adquisición de nuevas unidades para reforzar las labores operativas.

Villarreal Pérez agregó que se dará continuidad al modelo de justicia cívica, el cual cuenta con una planeación a mediano y largo plazo. "Estamos hablando de un proyecto con una visión de cinco a seis años, que implica capacitación constante a los elementos, la implementación de nuevas dinámicas y, en el mediano plazo, la consolidación de un Juzgado Cívico que permita resolver conflictos mediante acuerdos con los ciudadanos", explicó.

Finalmente, señaló que este modelo se complementará con el uso de tecnología y aplicaciones ciudadanas, que permitirán una mayor interacción entre la población y las autoridades, fortaleciendo así la prevención y la confianza en las instituciones de seguridad.