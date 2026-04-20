Carlos Villarreal lanza Campaña de Canje de Armas 2026 en Monclova

Con el objetivo de fortalecer la prevención y promover la participación ciudadana en acciones de seguridad, el alcalde Carlos Villarreal presentó en rueda de prensa la Campaña de Canje de Armas 2026, que se llevará a cabo del 27 de abril al 1 de mayo en la Plaza Principal, en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

Esta estrategia se realiza en coordinación con el Ejército Mexicano y en equipo con el Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, como parte de las acciones para generar entornos más seguros y tranquilos para las familias.

La presentación contó con la presencia del Teniente Coronel Jorge Luis Cigarroa, comandante del 105 Batallón de Infantería; el secretario del Ayuntamiento, José Alberto Medina Martínez; y el regidor de Seguridad Pública, Eleuterio López Leos.

Como parte de la campaña, se instalará un módulo donde la ciudadanía podrá entregar de manera voluntaria y anónima armas de fuego, municiones y cargadores de cualquier calibre, sin que se realice investigación sobre su procedencia. El armamento será recibido, evaluado conforme a la tabulación de la Secretaría de la Defensa Nacional y posteriormente destruido, otorgando a cambio un estímulo económico según el tipo de arma.

El alcalde destacó que este programa ha dado resultados importantes en años anteriores. Tan solo en 2025 se logró el canje de más de mil 500 cartuchos, más de 150 cargadores, una granada y 58 armas de fuego, con un monto cercano a los 160 mil pesos.

"Invitamos a las y los ciudadanos a participar en esta campaña. Cada arma que se retira de circulación es una acción directa para prevenir riesgos y proteger a nuestras familias. Este esfuerzo es posible gracias al trabajo coordinado con el Ejército Mexicano y con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez", señaló el alcalde.

Con este tipo de acciones, el Gobierno Municipal continúa sumando esfuerzos con autoridades estatales y federales, promoviendo la prevención y fortaleciendo la seguridad en beneficio de las familias de Monclova.