Carlos Villarreal impulsa remodelación de Seguridad Pública en Monclova

El Plan de Inversión Prendamos Monclova 2026 contempla la remodelación integral de las instalaciones de Seguridad Pública, proyecto en el que se aplicará una inversión inicial de entre 20 y 25 millones de pesos, con una segunda etapa programada para el año 2027.

El alcalde de Monclova, Carlos Villarreal, informó que en los próximos días el plan será presentado ante el Cabildo para su análisis y aprobación, destacando que la modernización de Seguridad Pública forma parte de las acciones prioritarias para fortalecer la protección de las familias monclovenses.

El edil señaló que este proyecto surge a petición de los propios elementos policiacos, con el objetivo de dignificar los espacios de trabajo y dotar a la corporación de mejores condiciones operativas.

La inversión contempla, además, la adquisición de más patrullas, la instalación de nuevas cámaras urbanas y el fortalecimiento del Centro de Control y Comando (C2), así como la provisión de herramientas necesarias para el desempeño diario de los agentes.

"Lo más valioso que tenemos son las familias de Monclova, y eso es lo que les pedimos cuidar. Hemos trabajado como ustedes lo han solicitado y de la mano con un Comité de Honor y Justicia, que debe operar con ustedes y para ustedes, pero también con cero tolerancia ante cualquier situación que se presente", expresó el alcalde.

Asimismo, destacó que se ha fortalecido la capacitación de los elementos en mediación, derechos humanos y justicia cívica, con la finalidad de que la ciudadanía se sienta segura, cuidada y protegida en su entorno.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal busca consolidar una corporación policial más profesional, equipada y cercana a la comunidad, como parte de la estrategia integral de inversión y desarrollo contemplada en Prendamos Monclova 2026.