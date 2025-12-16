Carlos Villarreal Pérez anuncia aumento de policías en Monclova

El alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, informó que uno de los compromisos es continuar con el fortalecimiento de la corporación de Seguridad Pública, con la meta de alcanzar en 2026 una proporción de 1.5 policías por cada mil habitantes y cerrar el 2027 con 1.8 elementos, cifra considerada como el estándar ideal.

El edil detalló que al inicio de la administración la ciudad contaba con apenas punto nueve policías por cada mil habitantes; sin embargo, gracias al trabajo realizado, actualmente ya se alcanzó una proporción de 1.2 elementos.

Señaló que el objetivo final es acercarse al parámetro recomendado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Organización de las Naciones Unidas, que establece entre 1.8 y 1.9 policías por cada mil habitantes.

Villarreal Pérez subrayó que la seguridad es una labor permanente que no descansa, por lo que reiteró el compromiso de seguir trabajando de manera constante para preservar la paz y tranquilidad de las familias monclovenses.

En otro tema, el alcalde se refirió a su asistencia al informe del Fiscal General del Estado, Federico Montañez, donde se presentaron los resultados de las actividades realizadas durante 2025, destacando avances importantes en el fortalecimiento del modelo de seguridad de Coahuila que impulsa el gobernador del estado.

Indicó que durante el informe se analizaron los indicadores delictivos, los cuales reflejan una disminución de entre el 20 y el 25 por ciento en los delitos, además del cumplimiento en los controles de confianza y evaluaciones que deben acreditar los elementos de las distintas corporaciones, rubro en el que Coahuila se mantiene como un referente nacional en materia de seguridad.

Asimismo, se expusieron los retos y acuerdos para el 2026, entre los que destacan el seguimiento puntual a la capacitación de los elementos, la homologación salarial y el fortalecimiento continuo de las fuerzas policiacas.