Carlos Villarreal anuncia traslado de reos al CERESO de Monclova

El alcalde Carlos Villarreal Pérez informó que el traslado de personas privadas de la libertad desde el penal de Piedras Negras al Centro de Reinserción Social (CERESO) de Monclova responde principalmente a la necesidad de acercarlos a sus familias que residen en la región Centro, además de ofrecerles mejores condiciones de estancia y garantizar el respeto a sus derechos humanos.

Explicó que este movimiento forma parte de una estrategia estatal que se realiza entre los distintos CERESOS de Coahuila, con el objetivo de mantener un equilibrio en la población penitenciaria y proteger la integridad de quienes se encuentran internos, ya que en algunos centros se ha rebasado el número permitido de reclusos.

El edil señaló que el penal de Monclova ha sido habilitado por etapas para recibir a más internos, lo que permitirá canalizar a personas cuya familia vive en esta región y así facilitar su proceso de reinserción social. "Muchos de los reos que fueron trasladados tienen familiares en esta zona. La intención es acercarlos para que puedan ser visitados con mayor frecuencia y que completen su proceso de readaptación social, que es lo que como sociedad buscamos", expresó.

Villarreal Pérez reconoció que este tipo de acciones puede generar inquietud entre la ciudadanía; sin embargo, aseguró que las autoridades se mantienen atentas para evitar cualquier incidencia y garantizar la seguridad. Finalmente, indicó que la habilitación de espacios en el CERESO de Monclova se ha realizado de manera gradual y que algunos detalles del proceso forman parte de información confidencial dentro del sistema penitenciario.