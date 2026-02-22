Carlos Villarreal firma actas de matrimonio en Monclova

Monclova, Coah.- Con el objetivo de brindar certeza jurídica a las parejas, legalizar su unión matrimonial y fortalecer la estabilidad de las familias, el alcalde Carlos Villarreal encabezó la firma oficial de las actas de 100 parejas de Monclova que se casarán en las Bodas Comunitarias 2026, programa que se desarrolla en coordinación con el DIF Coahuila, que encabeza la señora Liliana Salinas, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Durante el acto protocolario, acompañado por la presidenta honoraria del DIF Monclova, Mavi Sosa; el coordinador del DIF Región Centro-Desierto, Diego Siller; y la directora general del DIF Monclova, Maru Linaje, se realizó la firma administrativa de los documentos oficiales conforme al procedimiento legal correspondiente.

Posteriormente, en el Aula Magna, las y los contrayentes acudieron ante las Oficialías del Registro Civil para formalizar sus actas, concluyendo así la etapa jurídica previa a la ceremonia, que se llevará a cabo el próximo jueves 26 en el municipio de San Buenaventura.

En su mensaje, el alcalde destacó que este programa busca fortalecer a las familias y dar certeza legal a su patrimonio: "Seguimos trabajando en equipo con el gobernador Manolo Jiménez y el DIF Coahuila para que más parejas tengan acceso a este tipo de programas que brindan seguridad jurídica y respaldo a sus hogares. Cuando las instituciones suman esfuerzos, los beneficios llegan directamente a la gente".

Asimismo, el alcalde agradeció la colaboración de las Oficialías 3, 5, 7 y 11 del Registro Civil, cuya coordinación fue fundamental para llevar a cabo este proceso.

Con estos programas el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con el Gobierno del Estado y el DIF Coahuila, impulsando acciones que fortalezcan a las familias monclovenses y consoliden una ciudad con mayor estabilidad y oportunidades para todas y todos.