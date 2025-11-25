Monclova promueve la inclusión con el Concurso Estatal de Dibujo 2025

Reafirmando el trabajo conjunto con el gobernador Manolo Jiménez para promover la igualdad y la no discriminación en todo el estado, el alcalde Carlos Villarreal encabezó, junto al secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Enrique Martínez y Morales, la entrega de reconocimientos del 5to Concurso Estatal de Dibujo "Yo por la Inclusión 2025".

La ceremonia se llevó a cabo durante la inauguración de la exposición instalada en el Museo Coahuila y Texas, donde se están presentando las obras ganadoras y seleccionadas de entre cientos de dibujos recibidos del 10 de marzo al 24 de abril. La convocatoria fue organizada por la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social (SIDS) en coordinación con la Secretaría de Educación.

Las niñas, niños y jóvenes participantes plasmaron, mediante técnicas como lápiz, acuarela, carboncillo, acrílico y colores de cera, propuestas artísticas que promueven la inclusión, el respeto y la igualdad.

Como parte de las actividades, el alcalde Carlos Villarreal también participó en el arranque del Curso–Taller de Lengua de Señas Mexicana y Lectoescritura Braille. Esta capacitación forma parte de las acciones permanentes impulsadas por el Gobierno del Estado, a través de la Dirección para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación, para brindar herramientas que permitan ofrecer atención más accesible y humana a toda la ciudadanía.

"Este concurso refleja el compromiso que compartimos con el gobernador Manolo Jiménez para construir una sociedad más justa, incluyente y con oportunidades para todas y todos. Reconozco el talento de quienes participaron y reitero que en Monclova seguiremos fortaleciendo la cultura de la igualdad", señaló el alcalde Carlos Villarreal.

En el evento estuvieron presentes Luis Alberto Durán Herrera, subsecretario de Inclusión; Patricia Yeverino Mayola, directora estatal para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación; y Marisol Lara Rodríguez, directora de Arte y Cultura de Monclova.

Con actividades como estas, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de seguir trabajando en equipo con el Gobierno del Estado para impulsar programas que promuevan la igualdad, el respeto y la inclusión en toda la comunidad.