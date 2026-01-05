Contactanos
Coahuila

Mavi Sosa organiza festejos del Día de Reyes en Monclova

Mavi Sosa destaca la importancia de mantener vivas las tradiciones y fomentar la convivencia familiar.

Por Carolina Salomón - 05 enero, 2026 - 08:07 p.m.
      Con el objetivo de fomentar la convivencia familiar y preservar las tradiciones, el DIF Municipal de Monclova invitó a las familias de la ciudad a participar en los festejos con motivo del Día de Reyes, que incluirán la tradicional partida de rosca y actividades recreativas para niñas y niños.

       

      La presidenta del DIF Municipal, Mavi Sosa Rubio, informó que el primer evento se llevará a cabo en el auditorio Salvador Kamar, del sector Oriente, donde las familias podrán reunirse para partir la rosca en un ambiente de unión y alegría.

      Posteriormente, el jueves 8 de enero, la celebración continuará en la cancha del sector Sur, Dora Vargas, ambos eventos ya confirmados, organizados y programados.

      Sosa Rubio extendió la invitación a las madres de familia, padres e hijos, para que acudan y disfruten de un momento de convivencia, destacando la importancia de compartir estas fechas especiales con los más pequeños del hogar.

       

      Detalló que en ambos días las actividades darán inicio a partir de las 4 de la tarde, y se contará con diversas sorpresas, dinámicas divertidas y un ambiente pensado para el disfrute de toda la familia.

      Finalmente, la presidenta del DIF resaltó que este tipo de eventos buscan fortalecer los valores, la integración familiar y la sana convivencia, además de mantener vivas las tradiciones como la celebración del Día de los Reyes Magos entre la comunidad monclovense.

