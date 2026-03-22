Carlos Villarreal conmemora el 220 aniversario de Benito Juárez en Monclova

Con un acto cívico en la rotonda de la colonia El Pueblo, el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, encabezó la ceremonia conmemorativa por el 220 aniversario del natalicio de Benito Juárez, figura clave en la consolidación del Estado mexicano.

Durante el evento, se destacó el legado del llamado Benemérito de las Américas, quien, como presidente, impulsó reformas fundamentales que dieron forma a un país laico, moderno y con bases firmes en el respeto a las instituciones. Su pensamiento sigue vigente a través de una de sus frases más representativas: "Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz", la cual resume su filosofía política enfocada en la soberanía, la legalidad y la convivencia pacífica.

Acompañado por integrantes de su cabildo, directores del Ayuntamiento, miembros de diversas logias masónicas de Coahuila y la banda de guerra del COBAC, el alcalde encabezó los honores correspondientes, en un ambiente de respeto y reflexión histórica. Como parte de la ceremonia, se dio lectura a una reseña sobre la vida de Benito Juárez, recordando su origen indígena zapoteca en Oaxaca, su formación como abogado y su papel determinante durante periodos clave como la Reforma y la defensa de la soberanía nacional ante la intervención extranjera.

Autoridades municipales subrayaron la importancia de mantener vivas estas fechas históricas, especialmente entre las nuevas generaciones, como una forma de fortalecer la identidad nacional y comprender los valores que dieron origen al México contemporáneo. El acto concluyó con una invitación a la ciudadanía a seguir promoviendo el conocimiento de la historia y el respeto a los ideales que han marcado el rumbo del país.